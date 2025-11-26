Гришин после 6:5 с «Авангардом»: «Не надо делать из противника небожителей. Все команды по большому счету одинаковые, надо быть уверенным, выходить и играть»

По ходу игры «Нефтехимик» отыгрался с 2:5. Решающую шайбу на отметке 59:59 забросил Андрей Белозеров.
— Игра давалась на самом деле. Можно было играть с самого начала. Мы пытались донести, что надо двигать шайбу, двигаться вперед. Постепенно ребята услышали и в конце первого периода поняли, что можно создавать что-то в чужой зоне. Получилось переломить игру.
Пятый гол был нелогичный в наши ворота, но решающий гол уравнял шансы.
— Дергачев набрал результативный балл. Это вдохновит его?
— Вернулся в команду капитан, лидер по духу. Понятно, что сейчас ему сложно показывать свой лучший хоккей после такого пропуска. Но он играет на команду. Где-то не может в полную силу, но форма набирается через игры.
Самое главное, он на лавке, а на льду в нужные моменты оказывает серьезное сопротивление, в том числе на «точке».
— Что сделать, чтобы и начинать матч хорошо, а не как сегодня?
— Да надо верить в себя. Нормально готовиться и выходить. Я не знаю, почему какое-то отношение к противнику, что он сильнее. Надо быть уверенным, выходить и играть.
Все команды по большому счету одинаковые. Не надо из противника делать небожителей. Все хоккеисты одинаковые, надо просто проявлять свои лучшие качества. У нас была серия из поражений, психология где-то влияла, это давило. Но в процессе игры приходит уверенность, — сказал Гришин.
«Нефтехимик» отыгрался с 2:5 и победил «Авангард». Команда Гришина прервала серию из 4 поражений.