Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.36
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
6
:
Авангард
5
П1
X
П2

Карпухин о 0:1 от «Спартака»: «Игра уровня плей-офф, никто не хотел уступать. Тяжелый матч в плане эмоций, но мы профессионалы, сделаем выводы»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин прокомментировал поражение в матче против «Спартака» (0:1).

Источник: Спортс"

— Получился матч уровня плей-офф, хотя и нехарактерный счет для такого соперника. «Спартак» любит атакующий хоккей, проводить время в атаке. В итоге получился футбольный счет.

Повторюсь, матч уровня плей-офф, никто не хотел уступать. Наш молодой вратарь — молодец, провел первый матч в этом сезоне. Подтащил нас в начале, а затем мы выровняли игру и больше владели шайбой.

Тяжелый матч в плане эмоций, когда забиваешь ноль голов. Но мы профессионалы, сделаем выводы и будем двигаться к следующему матчу.

— Почему «Ак Барс» так стремился выпустить шестого полевого игрока?

— Если бы знал ответ на этот вопрос — дал его. Не знаю, здесь много нюансов: кто у нас на площадке, кто у соперника, кто посвежее, как поймать соперника на пересменке.

Нам, игрокам, за этим уследить сложно, за этим следит тренерский штаб и аналитики. Это больше вопрос к тренерскому штабу, — сказал Карпухин.