Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.36
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
6
:
Авангард
5
П1
X
П2

Жамнов о победном голе Морозова: «У него хороший бросок. Надеюсь, он так же будет играть до конца сезона. Все ребята рады, что он вернулся и помогает “Спартаку”

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил, что рад возвращению форварда Ивана Морозова.

Источник: Спортс"

Во вторник «Спартак» обыграл «Ак Барс» со счетом 1:0. Победную шайбу забросил Морозов, отбывший дисквалификацию после положительной допинг-пробы на кокаин.

Это 5-й гол нападающего в 6 последних играх.

— Как оцените игру Морозова, который забросил решающую шайбу?

— Надеюсь, он так же будет играть до конца сезона. У него хороший бросок.

Не только я, но и все ребята рады, что он вернулся и помогает команде, — сказал Жамнов.

«Спартак» обыграл «Ак Барс» — 1:0. Загидулин сделал 32 сэйва, Морозов забил 5-й гол в 6 последних играх.