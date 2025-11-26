Веренски избежал серьезной травмы и может сыграть против «Торонто» в среду. Защитник «Коламбуса» ушел со льда в матче с «Вашингтоном»

28-летний американец не сумел доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (1:5) из-за травмы верхней части тела.
В текущем сезоне Веренски провел 23 матча за «Блю Джекетс» и набрал 21 (7+14) очко при полезности «+8» и среднем времени на льду 26:26.
По словам Серавалли, в команде рассчитывают, что Веренски сможет сыграть уже в следующем матче команды — против «Торонто» 26 ноября (начало по московскому времени — 27 ноября в 03:00).
Сообщается, что в среду игрок примет участие в утренней раскатке, по итогам которой и будет принято решение о его участии в игре с «Лифс».