Мэттьюс и Найз поедут с «Торонто» на выезд и могут сыграть против «Коламбуса» в среду. Остон пропустил 5 матчей из-за травмы, Мэттью — 3

Главный тренер «Лифс» Крэйг Беруби сказал, что игроки провели полноценную тренировку во вторник. Они могут вернуться в состав команды уже в среду в матче против «Коламбуса» (26 ноября, начало по московскому времени — 27 ноября в 03:00).
Капитан команды Мэттьюс пропустил последние 5 матчей из-за травмы нижней части тела. Он получил ее в матче с «Бостоном» после силового приема в исполнении защитника «Брюинс» Никиты Задорова.
Найз (травма нижней части тела) и Руа (травма верхней части тела) пропустили по 3 игры.
В текущем сезоне у Мэттьюса 14 (9+5) очков в 17 матчах, у Найза — 22 (5+17) балла в 19 играх, у Руа — 4 (1+3) в 19.