Робертсон забил в 7-м матче подряд и побил рекорд «Далласа». У него 11+6 на отрезке и 31 очко в 23 играх в сезоне

На счету 26-летнего американца 31 (14+17) очко в 23 играх в текущем сезоне. Текущая результативная серия — 8 матчей (11+7 на отрезке).
При этом в последних 7 матчах (11+6 на отрезке) Робертсон не уходил со льда без гола. Таким образом, он побил рекорд «Далласа» по продолжительности голевой серии, установленный Майком Модано в 1997 году и неоднократно повторенный.
В истории франшизы серия Робертсона делит 2-е место. Рекорд принадлежит Брайану Беллоузу, в 1990 году забивавшему в 10 играх подряд за «Миннесоту Норт Старс».