Вратарь «Эдмонтона» Скиннер пропустил 4 гола после 8 бросков «Далласа» и был заменен. У него 87,6% сэйвов в сезоне, в последних 4 играх — 82,6%

«Ойлерс» проиграли «Старс» (3:8) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
27-летний Скиннер был заменен в первом периоде — он пропустил 4 шайбы после 8 бросков (50% сэйвов).
В текущем сезоне у Стюарта 8 побед в 18 играх при 87,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,18. При этом в последних 4 играх он пропустил 16 шайб, отражая только 82,6% бросков.
Вышедший сегодня на замену Кэлвин Пикар отразил 4 из 22 бросков (81,8%). У него 2 победы в 9 играх в сезоне при 84,7% сэйвов и коэффициенте надежности 4,04.