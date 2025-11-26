Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.36
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.89
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Даллас
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
6
:
Авангард
5
П1
X
П2

Вратарь «Эдмонтона» Скиннер пропустил 4 гола после 8 бросков «Далласа» и был заменен. У него 87,6% сэйвов в сезоне, в последних 4 играх — 82,6%

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер пропустил 4 гола после 8 бросков «Далласа» и был заменен.

«Ойлерс» проиграли «Старс» (3:8) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

27-летний Скиннер был заменен в первом периоде — он пропустил 4 шайбы после 8 бросков (50% сэйвов).

В текущем сезоне у Стюарта 8 побед в 18 играх при 87,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,18. При этом в последних 4 играх он пропустил 16 шайб, отражая только 82,6% бросков.

Вышедший сегодня на замену Кэлвин Пикар отразил 4 из 22 бросков (81,8%). У него 2 победы в 9 играх в сезоне при 84,7% сэйвов и коэффициенте надежности 4,04.