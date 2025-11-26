Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.36
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.89
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Даллас
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
6
:
Авангард
5
П1
X
П2

Подколзин набрал 10-е очко в сезоне НХЛ — передача в матче с «Далласом». У него 4+6 в 25 играх

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:8).

Источник: Спортс"

На счету 24-летнего россиянина стало 10 (4+6) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 15:12.

Сегодня Василий (15:51, «минус 1») 1 раз бросил в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.