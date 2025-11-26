Подколзин набрал 10-е очко в сезоне НХЛ — передача в матче с «Далласом». У него 4+6 в 25 играх

На счету 24-летнего россиянина стало 10 (4+6) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 15:12.
Сегодня Василий (15:51, «минус 1») 1 раз бросил в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:8).
