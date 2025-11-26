Давыдов о 9-м месте ЦСКА на Западе: «Нравится, что нет давления на штаб Никитина. Но тренерам очень тяжело — в прошлом сезоне в команде было много анархии»

— В отличие от «Спартака» и «Динамо» в этот клуб летом пришел новый тренерский штаб, поэтому тут нужно делать поправку на время. Вижу, что в ЦСКА ее и делают, со стороны нет давления на тренерский штаб Игоря Никитина. Даже несмотря на то, что накануне армейцы выпали из кубковой пульки.
Мне нравится такое доверие к Никитину и его помощникам, которые в прошлом сезоне многое доказали в «Локомотиве». Но пока Никитину и Ко очень тяжело.
— Почему?
— В прошлом сезоне в ЦСКА было много анархии, отсюда быстрый вылет из плей-офф. А Никитин не зря много работал рядом с нашим мэтром Билялетдиновым, он ценит систему и порядок.
Пока состав, да и игра у ЦСКА очень сырые. Но, думаю, во второй половине сезона армейцы прибавят и смогут накатить на плей-офф, — сказал трехкратный олимпийский чемпион.
ЦСКА совсем не похож на команду. В этом Никитин прав.