Давыдов о 9-м месте ЦСКА на Западе: «Нравится, что нет давления на штаб Никитина. Но тренерам очень тяжело — в прошлом сезоне в команде было много анархии»

— В отличие от «Спартака» и «Динамо» в этот клуб летом пришел новый тренерский штаб, поэтому тут нужно делать поправку на время. Вижу, что в ЦСКА ее и делают, со стороны нет давления на тренерский штаб Игоря Никитина. Даже несмотря на то, что накануне армейцы выпали из кубковой пульки.