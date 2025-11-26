Ричмонд
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
П1
2.00
X
4.36
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.89
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
П1
2.20
X
4.20
П2
2.89
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Локомотив
П1
2.77
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Даллас
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Ак Барс
0
П1
X
П2

Давыдов о 9-м месте ЦСКА на Западе: «Нравится, что нет давления на штаб Никитина. Но тренерам очень тяжело — в прошлом сезоне в команде было много анархии»

Виталий Давыдов высказался о ситуации в ЦСКА, занимающем текущее 9-е место в Западной конференции в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— В отличие от «Спартака» и «Динамо» в этот клуб летом пришел новый тренерский штаб, поэтому тут нужно делать поправку на время. Вижу, что в ЦСКА ее и делают, со стороны нет давления на тренерский штаб Игоря Никитина. Даже несмотря на то, что накануне армейцы выпали из кубковой пульки.

Мне нравится такое доверие к Никитину и его помощникам, которые в прошлом сезоне многое доказали в «Локомотиве». Но пока Никитину и Ко очень тяжело.

— Почему?

— В прошлом сезоне в ЦСКА было много анархии, отсюда быстрый вылет из плей-офф. А Никитин не зря много работал рядом с нашим мэтром Билялетдиновым, он ценит систему и порядок.

Пока состав, да и игра у ЦСКА очень сырые. Но, думаю, во второй половине сезона армейцы прибавят и смогут накатить на плей-офф, — сказал трехкратный олимпийский чемпион.

ЦСКА совсем не похож на команду. В этом Никитин прав.