Генменеджер «Трактора» о роли Зубова в штабе: «Такая сильная фигура поможет Рише. Он не раз доказывал свою состоятельность в работе над игрой в обороне и меньшинстве»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о включении Сергея Зубова в тренерский штаб команды.

55-летний специалист будет ассистентом и.о. главного тренера Рафэаля Рише.

«Одними из важнейших компонентов, которые “Трактору” нужно усилить в ближайшее время, являются действия в обороне и меньшинство. Сергей Зубов — специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры.

За него говорят огромный авторитет в хоккейном мире, опыт взаимодействия с сильными тренерами, а также наличие своего взгляда на тактические процессы.

Такая сильная фигура поможет Рафаэлю Рише в решении текущих проблем и достижении поставленных на сезон задач", — сказал Волков.