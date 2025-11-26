Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.36
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.89
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Даллас
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Ак Барс
0
П1
X
П2

Свечников опроверг желание уйти из «Каролины»: «Это все слухи, я их не обсуждаю. Пару лет назад удалился из соцсетей, так что теперь их не читаю»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников опроверг, что у него было желание уйти из клуба.

Источник: Спортс"

Ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил: «Свечников намекал “Каролине”, что не расстроится, если его обменяют. Сейчас страсти утихли, он снова в 1-м звене».

"Это абсолютно не соответствует действительности. Это все слухи, и я их не обсуждаю, хотя спасибо за вопрос.

Так обстоят дела последние года два. Пару лет назад я удалился из соцсетей, так что теперь их не читаю.

Конечно, в начале сезона было тяжело, но я просто оставался собой, потому что знал, на что я способен. Просто иногда нужно себе об этом напоминать", — сказал Свечников.

В текущем сезоне НХЛ на счету 25-летнего россиянина 12 (7+5) очков в 22 играх. В первых 8 матчах в сезоне он остался без результативных действий.