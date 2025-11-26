Свечников опроверг желание уйти из «Каролины»: «Это все слухи, я их не обсуждаю. Пару лет назад удалился из соцсетей, так что теперь их не читаю»

Ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил: «Свечников намекал “Каролине”, что не расстроится, если его обменяют. Сейчас страсти утихли, он снова в 1-м звене».
"Это абсолютно не соответствует действительности. Это все слухи, и я их не обсуждаю, хотя спасибо за вопрос.
Так обстоят дела последние года два. Пару лет назад я удалился из соцсетей, так что теперь их не читаю.
Конечно, в начале сезона было тяжело, но я просто оставался собой, потому что знал, на что я способен. Просто иногда нужно себе об этом напоминать", — сказал Свечников.
В текущем сезоне НХЛ на счету 25-летнего россиянина 12 (7+5) очков в 22 играх. В первых 8 матчах в сезоне он остался без результативных действий.