«Овечкин забьет 30+ голов в этом сезоне НХЛ. Он очень эффективен и все еще в отличной форме». Форвард «Шанхая» Вагнер об игроке

Форвард «Шанхая» Остин Вагнер считает, что Александр Овечкин забросит минимум 30 шайб в этом сезоне НХЛ.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 21 (10+11) очко за 23 игры при полезности «плюс 7» в текущем регулярном чемпионате.

"Овечкин — один из лучших бомбардиров в истории этого вида спорта, если не лучший. Мне посчастливилось несколько раз играть против него, и я видел, какой он игрок.

Мне кажется, что в этом сезоне НХЛ он забьет более 30 голов. Он очень эффективен, все еще в отличной форме и выглядит великолепно", — сказал Вагнер.

«Об Овечкине знают все молодые. Он как Гретцки в свое время — номер один в хоккее». Тренер сборной Индонезии Нурисламов о кумирах местных игроков.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
