«Овечкин забьет 30+ голов в этом сезоне НХЛ. Он очень эффективен и все еще в отличной форме». Форвард «Шанхая» Вагнер об игроке

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 21 (10+11) очко за 23 игры при полезности «плюс 7» в текущем регулярном чемпионате.
"Овечкин — один из лучших бомбардиров в истории этого вида спорта, если не лучший. Мне посчастливилось несколько раз играть против него, и я видел, какой он игрок.
Мне кажется, что в этом сезоне НХЛ он забьет более 30 голов. Он очень эффективен, все еще в отличной форме и выглядит великолепно", — сказал Вагнер.
«Об Овечкине знают все молодые. Он как Гретцки в свое время — номер один в хоккее». Тренер сборной Индонезии Нурисламов о кумирах местных игроков.
