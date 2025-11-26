Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
2
:
Шанхай Дрэгонс
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
38.00
Хоккей. НХЛ
27.11
Айлендерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.51
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
27.11
Вашингтон
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.55
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
27.11
Детройт
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.47
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
27.11
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.69
П2
3.54
Хоккей. НХЛ
27.11
Коламбус
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
27.11
Нью-Джерси
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
27.11
Питтсбург
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
27.11
Тампа-Бэй
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.55
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
27.11
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.47
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
27.11
Чикаго
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
27.11
Колорадо
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.70
П2
6.19
Хоккей. НХЛ
27.11
Юта
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Даллас
8
П1
X
П2

Евгений Бирюков: «Хотим, чтобы Малкин оказался в “Металлурге” в следующем году. Держим руку на пульсе, но говорить пока рано»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что хотел бы увидеть Евгения Малкина в магнитогорском клубе.

Источник: Спортс"

39-летний форвард «Питтсбурга» набрал 24 (6+18) очка за 21 игру при полезности «плюс 4» в регулярном чемпионате НХЛ.

— У Евгения Малкина последний год контракта с «Питтсбургом». Хотели бы видеть его в Магнитогорске?

— Евгений очень здорово сейчас начал чемпионат. Он молодец, может дать фору любому молодому игроку. Он пример и образец центрального нападающего.

Мы знаем, что у него заканчивается контракт, и хотели бы, конечно, чтобы он оказался у нас в следующем году. Но сезон, можно сказать, только начался, и о чем-то говорить еще рано. Однако, безусловно, мы держим руку на пульсе в этом направлении.

— С Никитой Гребенкиным и Данилой Юровым вы на связи?

— Мы общаемся, но ребята хотят доказывать и реализоваться в НХЛ. У Юрова было четкое понимание, что он поедет в Америку играть. Делали Даниле предложение остаться еще на год, но категорично хотел ехать. Он сказал, что даже если его спустят в фарм-клуб, то он будет пробиваться, — сказал Бирюков.

Директор «Металлурга» о Кузнецове: «Работаем над физикой — он должен набрать ту форму, которая была в Америке. Разговоры вокруг него были, есть и будут».

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше