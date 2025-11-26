Евгений Бирюков: «Хотим, чтобы Малкин оказался в “Металлурге” в следующем году. Держим руку на пульсе, но говорить пока рано»

39-летний форвард «Питтсбурга» набрал 24 (6+18) очка за 21 игру при полезности «плюс 4» в регулярном чемпионате НХЛ.
— У Евгения Малкина последний год контракта с «Питтсбургом». Хотели бы видеть его в Магнитогорске?
— Евгений очень здорово сейчас начал чемпионат. Он молодец, может дать фору любому молодому игроку. Он пример и образец центрального нападающего.
Мы знаем, что у него заканчивается контракт, и хотели бы, конечно, чтобы он оказался у нас в следующем году. Но сезон, можно сказать, только начался, и о чем-то говорить еще рано. Однако, безусловно, мы держим руку на пульсе в этом направлении.
— С Никитой Гребенкиным и Данилой Юровым вы на связи?
— Мы общаемся, но ребята хотят доказывать и реализоваться в НХЛ. У Юрова было четкое понимание, что он поедет в Америку играть. Делали Даниле предложение остаться еще на год, но категорично хотел ехать. Он сказал, что даже если его спустят в фарм-клуб, то он будет пробиваться, — сказал Бирюков.
