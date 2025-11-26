Ричмонд
Казахстанский хоккеист избил комментатора. Это случилось прямо во время трансляции Студенческой лиги

Даже игра остановилась. Зрители и участники наблюдали за дракой.

Источник: Кадр из трансляции

Генерального директора съемочной компании и комментатора Ивана Пенькова избил нападающий Азиз Сейтанов, известный по выступлениям за «Снежных барсов» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Инцидент произошел 22 ноября.

«Ну что, получил?»

Во время матча Московской студенческой хоккейной лиги (МСХЛ) Азиз вместе со своей семьей пришел в техническую зону, после чего Пеньков попросил их покинуть ее, поскольку она существует для проведения трансляций.

Иван вежливо обратился ко всем членам семьи: «Я прошу прощения, давайте договоримся. Это техническая зона, если вы будете мешать, я вас попрошу отойти туда дальше».

После это Сейтанов начал вести разговор на повышенных тонах с оскорблениями и нецензурной лексикой, в дальнейшем с угрозой о причинении вреда. Через несколько секунд разговора разговора хоккеист взял Пенькова за воротник куртки, повалил на пол, сел сверху и начал наносить удары кулаком по лицу. Все это происходило на глазах у зрителей, которые также пришли на матч.

Затем у Ивана состоялся разговор с отцом Азиза, и комментатору были адресованы следующие фразы: «Я тебе сказал, он был тафгаем. Он тебя убьет. Рот закрой» и «Ты недостаточно получил?» Пеньков ответил: «Мне все равно кем он был и кто есть», на что пошла угроза: «Ты так не разговаривай, сейчас от меня получишь».

«Теряюсь в пространстве»

Как рассказал Иван в интервью «СЭ», сейчас он чувствует себя лучше. В больнице у него зафиксировали сотрясение, и возможен отек мозга.

«По сравнению с предыдущими днями уже немного полегче. Но у меня все равно продолжает очень сильно болеть голова. Я очень сильно теряюсь в пространстве, особенно на улице. Сегодня ездил в поликлинику в районе, где я прожил 15 лет в осознанном возрасте и все очень хорошо знаю. Но я выхожу, мотаю головой и не понимаю, где нахожусь и куда мне нужно ехать. Я не понимаю, что мне делать. До этого тошнило, рвало каждую ночь. А сейчас приступы эти прекратились, тошнота только под вечер», — сказал комментатор «СЭ».

Пеньков не планирует закрывать глаза на случившееся. Он уже написал заявление в полицию. «Мы будем идти до конца. Я буду настаивать на том, чтобы все было по закону и по справедливости», — подчеркнул Иван.

Он также добавил, что никто перед ним так и не извинился за случившееся. «Единственное, был звонок от младшего брата с вопросом, можем ли мы этот вопрос как-то нежно урегулировать. Я ответил, что готов лично встретиться и поговорить. Сказал ему дату и время встречи, на что поступил ответ “я не могу”, — отметил Пеньков.

Азизу Сейтонову 26 лет. Он казах, но родился в Москве — отец из Шымкента, мама из Алматы. Форвард выступал в системе ЦСКА, а затем пополнил состав «Снежных барсов» — молодежной команды «Барыса». Последним клубом в его карьере значится павлодарский «Иртыш».

Егор Сергеев