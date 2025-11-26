Казахстанский хоккеист избил комментатора. Это случилось прямо во время трансляции Студенческой лиги

«По сравнению с предыдущими днями уже немного полегче. Но у меня все равно продолжает очень сильно болеть голова. Я очень сильно теряюсь в пространстве, особенно на улице. Сегодня ездил в поликлинику в районе, где я прожил 15 лет в осознанном возрасте и все очень хорошо знаю. Но я выхожу, мотаю головой и не понимаю, где нахожусь и куда мне нужно ехать. Я не понимаю, что мне делать. До этого тошнило, рвало каждую ночь. А сейчас приступы эти прекратились, тошнота только под вечер», — сказал комментатор «СЭ».