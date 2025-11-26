«Вашингтон» сменил логотип в соцсетях на фото Овечкина. Клуб проведет церемонию в честь Александра перед матчем с «Виннипегом»

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На данный момент на его счету 907 шайб и 1514 матчей в регулярках.
«Кэпиталс» проведут специальную предматчевую церемонию в честь Александра Овечкина, который стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов, и восьмым игроком, сыгравшим 1500 матчей за одну команду:
Церемония состоится в ночь с 26 на 27 ноября перед матчем с «Виннипегом».
Фото: страница «Вашингтона» в соцсети.
