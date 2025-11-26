Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
27.11
Айлендерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.55
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
27.11
Вашингтон
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.53
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
27.11
Детройт
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
27.11
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.65
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
27.11
Коламбус
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
27.11
Нью-Джерси
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
27.11
Питтсбург
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.50
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
27.11
Тампа-Бэй
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.59
П2
3.43
Хоккей. НХЛ
27.11
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.54
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
27.11
Чикаго
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
27.11
Колорадо
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.60
П2
6.27
Хоккей. НХЛ
27.11
Юта
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.50
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
27.11
Анахайм
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.67
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
27.11
Вегас
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.58
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
27.11
Сиэтл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.33
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
СКА
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
9
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Амур
1
П1
X
П2

«Вашингтон» сменил логотип в соцсетях на фото Овечкина. Клуб проведет церемонию в честь Александра перед матчем с «Виннипегом»

«Вашингтон» сменил логотип в соцсетях на фото форварда Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На данный момент на его счету 907 шайб и 1514 матчей в регулярках.

«Кэпиталс» проведут специальную предматчевую церемонию в честь Александра Овечкина, который стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов, и восьмым игроком, сыгравшим 1500 матчей за одну команду:

Церемония состоится в ночь с 26 на 27 ноября перед матчем с «Виннипегом».

Фото: страница «Вашингтона» в соцсети.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше