Ларионов о 6:4 с «Северсталью»: «Обе команды играют в атакующий хоккей, никто не закрывался. Такие матчи украшают КХЛ, ты хочешь видеть голы, не большой разрыв в счете, как 7:0 или 9:0»

Это то, что пропагандирует такой хоккей, который интересен. То есть без ошибок не бывает голов. Без тех усилий с обеих сторон тоже не бывает голов, и ты понимаешь, что в этом и есть прекрасная игра в хоккей. Которая дает массу эмоций зрителю, которые сегодня, я думаю, получили огромное удовольствие несмотря на то, что их команда проиграла. Я думаю, что выиграл хоккей, — сказал Ларионов.