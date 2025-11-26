Ларионов о 6:4 с «Северсталью»: «Обе команды играют в атакующий хоккей, никто не закрывался. Такие матчи украшают КХЛ, ты хочешь видеть голы, не большой разрыв в счете, как 7:0 или 9:0»

— Хороший матч, очень интересный. С изобилием ошибок с обеих сторон. Держал зрителей в напряжении до последней секунды. Я рад, что ребята проявили терпение и характер, довели матч до победы. Это приятно всегда.
И, конечно, большое спасибо нашим болельщикам, которые были на матче. Мы их слышали. Мы их видели. Конечно, всегда знаешь, что тебя поддерживают, с тобой группа людей, которая приезжает. Ребята отплатили им хорошей игрой.
— Две шайбы пропустили на первых минутах первого и второго периода — это совпадение или какая-то проблема?
— Знаете, здесь можно говорить о совпадениях или о проблемах. Мы обычно не пропускаем на первых минутах. Скорее всего, вышли немного не то что не готовыми, скорее всего, может быть, потеряли концентрацию, фокус в самом начале.
Второй гол, который забили, все же это был гол в большинстве. Гол, который забила «Северсталь». На одного игрока больше, поэтому… Без этого не бывает.
В любом сезоне, который очень длинный, когда ты уже попадаешь на экватор сезона — конец ноября — начало декабря — здесь и проявляются такие ошибки, которые нехарактерны для нашей команды.
— Вы сказали, что матч сегодня получился результативным, но при этом отметили ошибки с обеих сторон. В чем причина такого количества голов? Ошибки?
— Вы знаете, здесь можно говорить про ошибки вратарей, про ошибки защитников и так далее. Игра сама по себе была в оба конца — обе команды играют в атакующий хоккей, никто не закрывался. И это вы все, наверное, заметили как журналисты и как болельщики.
Такие матчи украшают лигу, потому что ты хочешь видеть голы. Ты хочешь видеть не большой разрыв в счете, как 7:0 или 9:0. Сегодня вроде как была одна игра. Так и закончили, да, 9:0? Трактор?
Это то, что пропагандирует такой хоккей, который интересен. То есть без ошибок не бывает голов. Без тех усилий с обеих сторон тоже не бывает голов, и ты понимаешь, что в этом и есть прекрасная игра в хоккей. Которая дает массу эмоций зрителю, которые сегодня, я думаю, получили огромное удовольствие несмотря на то, что их команда проиграла. Я думаю, что выиграл хоккей, — сказал Ларионов.
СКА выиграл 6 из 7 последних игр и идет 8-м на Западе. Команда Ларионова прервала 5-матчевую победную серию «Северстали».