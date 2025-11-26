Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
27.11
Айлендерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.55
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
27.11
Вашингтон
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.53
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
27.11
Детройт
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
27.11
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.65
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
27.11
Коламбус
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
27.11
Нью-Джерси
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
27.11
Питтсбург
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.50
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
27.11
Тампа-Бэй
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.59
П2
3.43
Хоккей. НХЛ
27.11
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.54
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
27.11
Чикаго
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
27.11
Колорадо
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.60
П2
6.27
Хоккей. НХЛ
27.11
Юта
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.50
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
27.11
Анахайм
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.67
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
27.11
Вегас
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.58
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
27.11
Сиэтл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.33
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
СКА
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
9
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Амур
1
П1
X
П2

Ларионов о 6:4 с «Северсталью»: «Обе команды играют в атакующий хоккей, никто не закрывался. Такие матчи украшают КХЛ, ты хочешь видеть голы, не большой разрыв в счете, как 7:0 или 9:0»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победев матче против «Северстали» (6:4).

Источник: Спортс"

— Хороший матч, очень интересный. С изобилием ошибок с обеих сторон. Держал зрителей в напряжении до последней секунды. Я рад, что ребята проявили терпение и характер, довели матч до победы. Это приятно всегда.

И, конечно, большое спасибо нашим болельщикам, которые были на матче. Мы их слышали. Мы их видели. Конечно, всегда знаешь, что тебя поддерживают, с тобой группа людей, которая приезжает. Ребята отплатили им хорошей игрой.

— Две шайбы пропустили на первых минутах первого и второго периода — это совпадение или какая-то проблема?

— Знаете, здесь можно говорить о совпадениях или о проблемах. Мы обычно не пропускаем на первых минутах. Скорее всего, вышли немного не то что не готовыми, скорее всего, может быть, потеряли концентрацию, фокус в самом начале.

Второй гол, который забили, все же это был гол в большинстве. Гол, который забила «Северсталь». На одного игрока больше, поэтому… Без этого не бывает.

В любом сезоне, который очень длинный, когда ты уже попадаешь на экватор сезона — конец ноября — начало декабря — здесь и проявляются такие ошибки, которые нехарактерны для нашей команды.

— Вы сказали, что матч сегодня получился результативным, но при этом отметили ошибки с обеих сторон. В чем причина такого количества голов? Ошибки?

— Вы знаете, здесь можно говорить про ошибки вратарей, про ошибки защитников и так далее. Игра сама по себе была в оба конца — обе команды играют в атакующий хоккей, никто не закрывался. И это вы все, наверное, заметили как журналисты и как болельщики.

Такие матчи украшают лигу, потому что ты хочешь видеть голы. Ты хочешь видеть не большой разрыв в счете, как 7:0 или 9:0. Сегодня вроде как была одна игра. Так и закончили, да, 9:0? Трактор?

Это то, что пропагандирует такой хоккей, который интересен. То есть без ошибок не бывает голов. Без тех усилий с обеих сторон тоже не бывает голов, и ты понимаешь, что в этом и есть прекрасная игра в хоккей. Которая дает массу эмоций зрителю, которые сегодня, я думаю, получили огромное удовольствие несмотря на то, что их команда проиграла. Я думаю, что выиграл хоккей, — сказал Ларионов.

СКА выиграл 6 из 7 последних игр и идет 8-м на Западе. Команда Ларионова прервала 5-матчевую победную серию «Северстали».