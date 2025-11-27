Ричмонд
04:30
Чикаго
:
Миннесота
П1
2.77
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Сан-Хосе
П1
1.43
X
5.70
П2
6.27
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Монреаль
П1
2.05
X
4.50
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Ванкувер
П1
2.10
X
4.70
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Оттава
П1
1.92
X
4.58
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Даллас
П1
2.70
X
4.40
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
СКА
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
9
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Амур
1
П1
X
П2

Хартли об удалениях Радулова и Сурина в матче с «Динамо: “Я бы предпочел сильно эмоционального игрока тому, кто засыпает на льду”

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил, что нападающие Александр Радулов и Егор Сурин — эмоциональные хоккеисты.

Источник: Спортс"

В среду «Локомотив» проиграл «Динамо» со счетом 0:1. В концовке второго периода в результате потасовки у ворот «Динамо» Сурин получил 4 минуты штрафа за грубость. Радулов был наказан 2-минутным удалением за грубость.

— В концовке ваши игроки получили шесть минут штрафа за драку. Это излишняя эмоциональность?

— Было много эмоций, но я не обсуждаю решения судей.

— На мой взгляд, такое количество эмоций было вызвано малым количеством моментов у ворот соперника. С чем связано такое малое количество остроты?

— Вы правы, у нас не так много было хороших голевых моментов в равных составах, но то же можно сказать и про соперника.

— Есть ли у вас ощущение, что Радулов теряет контроль над эмоциями, а Сурин ему подражает?

— Вы правы, Радулов очень эмоциональный хоккеист, они проводят много времени вместе с Суриным. Егор эмоционален по натуре. Драка с Уилом — эмоциональный момент. Но я бы предпочел сильно эмоционального игрока тому, кто засыпает на льду, — сказал Хартли.

Радулов сцепился с Пыленковым, Сурин нанес несколько ударов Уилу в матче «Локомотива» и «Динамо».