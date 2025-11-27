Губернатор Смоленской области о «Славутиче»: «Единственная российская команда в высшей белорусской лиге, по количеству зрительских симпатий мы на 1-м месте. Каждый матч — как игры Россия — Б

«Я благодарен руководителю федерации Максиму Степанову, который принес идею о возрождении ХК “Славутич”, спорная идея была, много спорили, считали. Команда — это не только экономика, это целая жизнь.
У нас были случаи: раньше «Славутич» была и хоккейная команда, и футбольная команда, потом исчезла. Рушить команды — это сложно, это целая история, это тренеры, болельщики. Возродить и потом разрушить — было бы травмой для всех жителей.
Теперь же это пока что единственная в России команда, которая играет в высшей белорусской лиге, но по количеству симпатий зрительских — мы на первом месте. Каждый матч — это не просто матч, это как игры Россия — Беларусь, я и сам болею.
Люди соскучились по массовым видам спорта. И все места забиты, забиты секции молодежью", — заявил Анохин.
Губернатор также сообщил о плане построить совместно с Росатомом две ледовые арены в Вязьме и Десногорске.