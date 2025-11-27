Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.60
П2
6.27
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.50
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.70
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.58
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.32
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
СКА
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
9
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Амур
1
П1
X
П2

Губернатор Смоленской области о «Славутиче»: «Единственная российская команда в высшей белорусской лиге, по количеству зрительских симпатий мы на 1-м месте. Каждый матч — как игры Россия — Б

Губернатор Смоленской области Василий Анохин высказался об интересе к хоккею среди жителей региона.

Источник: Спортс"

«Я благодарен руководителю федерации Максиму Степанову, который принес идею о возрождении ХК “Славутич”, спорная идея была, много спорили, считали. Команда — это не только экономика, это целая жизнь.

У нас были случаи: раньше «Славутич» была и хоккейная команда, и футбольная команда, потом исчезла. Рушить команды — это сложно, это целая история, это тренеры, болельщики. Возродить и потом разрушить — было бы травмой для всех жителей.

Теперь же это пока что единственная в России команда, которая играет в высшей белорусской лиге, но по количеству симпатий зрительских — мы на первом месте. Каждый матч — это не просто матч, это как игры Россия — Беларусь, я и сам болею.

Люди соскучились по массовым видам спорта. И все места забиты, забиты секции молодежью", — заявил Анохин.

Губернатор также сообщил о плане построить совместно с Росатомом две ледовые арены в Вязьме и Десногорске.