Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.60
П2
6.27
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.50
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.70
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.58
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.32
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
СКА
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
9
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Амур
1
П1
X
П2

Денис Мацуев о «Тракторе»: «В Челябинске болеют со всей страстью. Атмосфера напоминает ту, что царит на “Камп Ноу”, “Бернабеу”, “Энфилде”

Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев считает, что поход на хоккей можно сравнить с театрализованным представлением.

«Как я посчитал, у меня в графике выступлений 278 концертов в год, в Москве я бываю 23 дня в году — либо на концертах, либо, как я это называю, для “смены чемодана”. Поэтому возможности попасть на футбольный или на хоккейный “Спартак” у меня нет.

Вообще поход на хоккей я бы сравнил с театрализованным представлением, потому что на живом матче ты можешь видеть всю площадку целиком, ощущать физически темп игры, скорость, слышать щелчки шайбы. Нет такого другого вида спорта, который уникально вот так вживую можно посмотреть. Хочется сразу надеть коньки и с клюшкой пойти на лед бесшабашно.

Мне понравилось, как «Трактор» играл в прошлом сезоне. Я был на матче в Челябинске, кажется, на матче ¼ финала плей-офф. Каждый апрель уже много лет я провожу в Челябинске музыкальный фестиваль. Вот и воспользовался возможностью сходить на хоккей.

В Челябинске, конечно, болеют со всей страстью, на матчах — уникальная атмосфера. Эта атмосфера напоминает мне ту, что царит обычно на самых больших стадионах мира, где я был. Например, на «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу», «Энфилд», — сказал Мацуев.