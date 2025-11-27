Козлов об 1:0 с «Локомотивом»: «Очень хороший матч. Рады, что победили клуб Хартли. У него всегда очень строгие команды, играющие в правильный хоккей»

— Сегодня была очень важная игра, поэтому после первого периода мы перешли на игру в три звена. Пока у нас такая ситуация. Если я не ошибаюсь, ярославцы 16 матчей выигрывали во втором периоде. Мы делали ставку на тех ребят, в ком мы уверены, и они нас не подвели.