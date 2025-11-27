Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.60
П2
6.27
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.50
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.70
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.58
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.32
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
СКА
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
9
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Амур
1
П1
X
П2

Козлов об 1:0 с «Локомотивом»: «Очень хороший матч. Рады, что победили клуб Хартли. У него всегда очень строгие команды, играющие в правильный хоккей»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после победы над «Локомотивом» (1:0).

— Очень хорошая игра. Мы играли против сильного соперника. Рады, что победили команду Боба Хартли. У него всегда очень строгие команды, играющие в правильный хоккей.

Сегодня мы здорово сыграли во всех трех зонах. В каких-то моментах пришлось потерпеть и поймать на себя шайбы. Большое спасибо болельщикам за такую поддержку. Хорошо, что дали сопернику не так много шансов. Максим Моторыгин выручил нас.

— Сегодня было 18 минут штрафа у ярославцев, но получилось забросить только одну шайбу. Это хорошая игра Исаева?

— Вратарь хорошо сыграл, и у нас не было Гусева, который основной игрок в розыгрыше пять на три. Ярославцы хорошо оборонялись, наши ребята молодцы, потому что выстояли в третьем периоде.

— Вы тренировались у Боба Хартли в НХЛ, потом с ним работали в «Авангарде». Насколько сегодня вам приятно его обыграть?

— Конечно, приятно обыграть. Мы с Бобом пообщались сегодня с утра, он мой друг, и я всегда могу попросить у него совета. Любая победа приятна, особенно приятно обыграть чемпиона.

— Игорь Ожиганов сказал, что команда узнала об игре в формате пять на три, когда уже вышли на лед в третьем периоде. Если бы, уходя в раздевалку, знали, что будет пять на три, могли бы нарисовать что-то другое?

— Ребята знают все схемы, нам нечего рисовать.

— Пять игроков сегодня сыграли меньше пяти минут. Это большая проблема или такова данность текущего состава?

— Сегодня была очень важная игра, поэтому после первого периода мы перешли на игру в три звена. Пока у нас такая ситуация. Если я не ошибаюсь, ярославцы 16 матчей выигрывали во втором периоде. Мы делали ставку на тех ребят, в ком мы уверены, и они нас не подвели.

— В концовке третьего периода, когда получили большинство, не нанесли ни одного броска. Была цель сохранить счет?

— Соперник хотел отыграться, поэтому мы выпустили двух защитников. Нам важно было победить любой ценой.

— Есть ли у вас уверенность в том, что мы увидим Владислава Подъяпольского в форме «Динамо»?

— Конечно, он остается с нами, а откуда берутся слухи я не знаю, — сказал Козлов.