Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Юта
0
:
Монреаль
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
2
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.50
П2
19.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
1
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.95
П2
4.81
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон
4
:
Виннипег
3
Все коэффициенты
П1
1.23
X
15.00
П2
83.00
Хоккей. НХЛ
овертайм
Коламбус
1
:
Торонто
1
Все коэффициенты
П1
11.50
X
1.12
П2
12.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нэшвилл
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
СКА
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
9
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2

Овечкин забил 908-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 985-й, до рекорда Гретцки — 31 шайба

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Виннипега» (3:2, второй перерыв) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин на шестой минуте второго периода дальним броском от борта пробил вратаря Эрика Комри.

Этот гол стал 908-м в регулярных чемпионатах НХЛ для форварда и 985-м в лиге с учетом плей-офф.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

Александр набрал 22 (11+11) очка в 24 матчах текущего сезона.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше