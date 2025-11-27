Овечкин забил 908-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 985-й, до рекорда Гретцки — 31 шайба

Россиянин на шестой минуте второго периода дальним броском от борта пробил вратаря Эрика Комри.
Этот гол стал 908-м в регулярных чемпионатах НХЛ для форварда и 985-м в лиге с учетом плей-офф.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
Александр набрал 22 (11+11) очка в 24 матчах текущего сезона.
