Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
1
:
Ванкувер
3
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.32
П2
1.38
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
2
:
Оттава
3
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.50
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
1
:
Даллас
2
Все коэффициенты
П1
6.65
X
4.60
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
3
:
Монреаль
2
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.20
П2
8.50
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
5
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.31
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.32
П2
3.43
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нэшвилл
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
1
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
СКА
6
П1
X
П2

Кучеров набрал очки в 7-м матче подряд — 1+1 против «Калгари». У форварда «Тампы» 27 баллов в 21 игре сезона НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:1).

Источник: Спортс"

В этом матче форвард также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам, получил четыре минуты штрафа и провел на льду 17:28 (5:33 — в большинстве).

Российский хоккеист продлил результативную серию до семи матчей, в ходе которой отметился 13 (4+9) баллами.

В нынешнем сезоне Кучеров отметился 27 (11+16) очками при полезности «плюс 3» в 21 матче чемпионата.

