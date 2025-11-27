Кучеров набрал очки в 7-м матче подряд — 1+1 против «Калгари». У форварда «Тампы» 27 баллов в 21 игре сезона НХЛ

В этом матче форвард также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам, получил четыре минуты штрафа и провел на льду 17:28 (5:33 — в большинстве).
Российский хоккеист продлил результативную серию до семи матчей, в ходе которой отметился 13 (4+9) баллами.
В нынешнем сезоне Кучеров отметился 27 (11+16) очками при полезности «плюс 3» в 21 матче чемпионата.
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше