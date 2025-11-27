Ричмонд
17:00
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.32
П2
3.43
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нэшвилл
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
1
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2

Василевский отразил 32 из 33 бросков и признан 1-й звездой матча с «Калгари». Вратарь «Тампы» выиграл 10 из 17 игр в сезоне НХЛ

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 33 бросков и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:1).

Источник: Спортс"

Второй звездой игры стал Брэндон Хэйгл (1+1), третьей — Деклан Карлайл (1+0).

Это десятая победа для Василевского в нынешнем сезоне.

Вратарь провел 17 матчей в чемпионате, пропуская в среднем 2,28 шайбы и отражая 91,5% бросков.