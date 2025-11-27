Капризов забил «Чикаго» в овертайме и продлил серию с очками до 6 матчей — у него 28 баллов в 23 играх регулярки НХЛ. «Миннесота» выиграла 6 матчей подряд

Победную шайбу в овертайме при игре в большинстве забил нападающий «Уайлд» Кирилл Карпизов, который отличился в третьем матче подряд и продлил результативную серию до пять игр.
Россиянин также был признан первой звездой матча. Второй — форвард «Миннесоты» Мэттью Болди (1+2), третьей — форвард «Чикаго» Коннор Бедард (1+1).
В матче с «Блэкхокс» Капризов также нанес два броска при нейтральной полезности и провел на льду 24:39 (5:06 — в большинстве). В его активе 28 (14+14) очков в 24 матчах чемпионата.
«Миннесота» продлила победную серию до 6 игр и выиграла 10 из 12 последних матчей. Команда тренера Джона Хайнса набрала 28 очков в 23 играх и находится на 5-м месте в таблице Западной конференции.