Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
буллиты
Вегас
3
:
Оттава
3
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.05
П2
22.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.32
П2
3.43
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нэшвилл
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
1
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
СКА
6
П1
X
П2

Капризов забил «Чикаго» в овертайме и продлил серию с очками до 6 матчей — у него 28 баллов в 23 играх регулярки НХЛ. «Миннесота» выиграла 6 матчей подряд

«Миннесота» отыгралась с 0:2 и 2:3 и обыграла «Чикаго» (4:3 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Победную шайбу в овертайме при игре в большинстве забил нападающий «Уайлд» Кирилл Карпизов, который отличился в третьем матче подряд и продлил результативную серию до пять игр.

Россиянин также был признан первой звездой матча. Второй — форвард «Миннесоты» Мэттью Болди (1+2), третьей — форвард «Чикаго» Коннор Бедард (1+1).

В матче с «Блэкхокс» Капризов также нанес два броска при нейтральной полезности и провел на льду 24:39 (5:06 — в большинстве). В его активе 28 (14+14) очков в 24 матчах чемпионата.

«Миннесота» продлила победную серию до 6 игр и выиграла 10 из 12 последних матчей. Команда тренера Джона Хайнса набрала 28 очков в 23 играх и находится на 5-м месте в таблице Западной конференции.