Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.32
П2
3.43
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
3
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нэшвилл
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
1
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
4
П1
X
П2

Маккиннон на 6 очков опережает Селебрини и Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ. У форварда «Колорадо» 39 баллов в 23 матчах сезона

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:0).

Источник: Спортс"

Канадец также записал в свой актив показатель полезности «плюс 3», нанес пять бросков по воротам и провел на льду 18:19 (5:13 — в большинстве).

30-летний форвард набрал 39 (18+21) баллов при полезности «плюс 26» в 23 матчах текущего чемпионата.

Маккиннон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ в этом сезоне. Он опережает Макклина Селебрини и Коннора Макдэвида, в активе которых по 34 балла. 33 очка набрал Коннор Бедард.

Лучшим из россиян является Кирилл Капризов — 28 баллов.

