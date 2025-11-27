Маккиннон на 6 очков опережает Селебрини и Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ. У форварда «Колорадо» 39 баллов в 23 матчах сезона

Канадец также записал в свой актив показатель полезности «плюс 3», нанес пять бросков по воротам и провел на льду 18:19 (5:13 — в большинстве).
30-летний форвард набрал 39 (18+21) баллов при полезности «плюс 26» в 23 матчах текущего чемпионата.
Маккиннон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ в этом сезоне. Он опережает Макклина Селебрини и Коннора Макдэвида, в активе которых по 34 балла. 33 очка набрал Коннор Бедард.
Лучшим из россиян является Кирилл Капризов — 28 баллов.
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше