Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу домашних матчей с голами — 348. Капитан «Вашингтона» сравнялся с Хоу

40-летний нападающий забил в 348-й домашней игре за карьеру в НХЛ, повторив рекорд лиги. Он сравнялся с Горди Хоу по этому показателю.
В текущем сезоне на счету Овечкина 22 (11+11) очка в 24 матчах при полезности «плюс 8».
Овечкин о церемонии в свою честь: «Быть первым, кто забил 900 голов, — особенный момент. Будем праздновать с товарищами по команде, и, самое главное, здесь моя мама, жена и дети».
