19:30
Спартак
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
3
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нэшвилл
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
1
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
4
П1
X
П2

Карбери о голе Овечкина с «Виннипегом»: «Перед матчем была особенная церемония — можно было сказать наверняка, что он забьет. Он всегда влияет на игру в важный момент»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал гол Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3).

Источник: Спортс"

Перед игрой прошла торжественная церемония в честь 40-летнего форварда. Клуб поздравлял Овечкина с достижением отметки в 900 голов и 1500 матчей в регулярках НХЛ.

"Это была особенная церемония. Можно было сказать наверняка, что он забьет.

Такое случается. Он всегда находит способы повлиять на игру в важном матче или моменте. Этот вечер не стал исключением", — сказал Карбери.

? 908-й гол Овечкина! Ответил на красивую церемонию в свою честь.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
