Карбери о голе Овечкина с «Виннипегом»: «Перед матчем была особенная церемония — можно было сказать наверняка, что он забьет. Он всегда влияет на игру в важный момент»

Перед игрой прошла торжественная церемония в честь 40-летнего форварда. Клуб поздравлял Овечкина с достижением отметки в 900 голов и 1500 матчей в регулярках НХЛ.
"Это была особенная церемония. Можно было сказать наверняка, что он забьет.
Такое случается. Он всегда находит способы повлиять на игру в важном матче или моменте. Этот вечер не стал исключением", — сказал Карбери.
? 908-й гол Овечкина! Ответил на красивую церемонию в свою честь.
