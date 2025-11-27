Каменский о Малкине в КХЛ: «Встретим с распростертыми объятиями. Это будет возможность увидеть одного из величайших игроков современности»

Срок действующего контракта 39-летнего форварда «Питтсбурга» истекает летом 2026 года. Малкин набрал 24 (6+18) очка за 22 игры в этом сезоне НХЛ.
"Все зависит от самого Малкина. Если у него будет желание, то, естественно, все будут рады — и болельщики, и клуб, и КХЛ.
Это будет возможность видеть одного из величайших игроков современности у нас в лиге. Поэтому встретим его с распростертыми объятиями и будем восхищаться его игрой", — сказал Каменский.
Евгений Бирюков: «Хотим, чтобы Малкин оказался в “Металлурге” в следующем году. Держим руку на пульсе, но говорить пока рано».
