Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
0
:
Авангард
2
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.40
П2
1.35
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
1
:
Барыс
2
Все коэффициенты
П1
9.25
X
4.50
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
3
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2

Овечкин забил 9-й гол в ноябре — 3-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 40+ лет. Лидирует Хоу — 11 шайб

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3).

Источник: Спортс"

На его счету стало 9 голов в ноябре. Это третий показатель в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 40 лет и старше.

Лидирует Горди Хоу — 11 шайб в феврале 1969 года, второе место у Джонни Бьюсика — 10 голов за январь 1976-го.

Отметим, что «Вашингтону» осталось сыграть два матча в этом месяце: с «Торонто» (28 ноября) и «Айлендерс» (30 ноября).

Овечкину вручили бронзовую клюшку с числом «900» и портрет на церемонии в честь 900 голов и 1500 игр в регулярках НХЛ.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
