Овечкин забил 9-й гол в ноябре — 3-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 40+ лет. Лидирует Хоу — 11 шайб

На его счету стало 9 голов в ноябре. Это третий показатель в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 40 лет и старше.
Лидирует Горди Хоу — 11 шайб в феврале 1969 года, второе место у Джонни Бьюсика — 10 голов за январь 1976-го.
Отметим, что «Вашингтону» осталось сыграть два матча в этом месяце: с «Торонто» (28 ноября) и «Айлендерс» (30 ноября).
Овечкину вручили бронзовую клюшку с числом «900» и портрет на церемонии в честь 900 голов и 1500 игр в регулярках НХЛ.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше