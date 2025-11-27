Овечкин о церемонии в честь 900 шайб и 1500 матчей в регулярках НХЛ: «Эмоциональный день для меня и семьи. Спасибо “Вашингтону” за возможность столько сыграть и команде за голы»

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3) российского форварда наградили за 900 голов и 1500 матчей в регулярках.
"Это был очень эмоциональный день для меня и моей семьи. Спасибо организации за возможность сыграть столько матчей и команде за 900 голов.
И, конечно же, спасибо болельщикам. Они здорово поддерживали нас, сегодня на трибунах было очень много детей", — сказал Овечкин.
Он также прокомментировал участие своих детей, Сергея и Ильи, в предматчевой раскатке команды.
«Это очень крутой момент. Они еще маленькие, но запомнят это на всю жизнь и покажут своим детям. Особенный момент», — добавил капитан «Вашингтона».
? 908-й гол Овечкина! Ответил на красивую церемонию в свою честь.
Дети Овечкина вышли на раскатку «Вашингтона» перед матчем. Они уже давно часть команды.