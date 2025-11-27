Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
7
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
3
:
Оттава
4
П1
X
П2

Овечкин стал 3-м игроком в истории НХЛ после Гретцки и Хоу, забившим по 150+ голов в нескольких месяцах за карьеру

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3).

Теперь на его счету 266 (150+116) очков в ноябре за карьеру в НХЛ. Он стал третьим игроком в истории лиги, забившим по 150 или более голов в нескольких месяцах (у форварда 161 шайба в марте).

Ранее это удалось Уэйну Гретцки (157 в декабре, 154 в ноябре, 152 в январе) и Горди Хоу (154 в январе, 151 в феврале).

«Вашингтону» осталось сыграть два матча в этом месяце: с «Торонто» (28 ноября) и «Айлендерс» (30 ноября).

? 908-й гол Овечкина! Ответил на красивую церемонию в свою честь.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше