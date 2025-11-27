Никитин после 4:2 с «Ладой»: «Статистика у некоторых в башке крутится как игральный автомат. Кто выбирает команду, тот идет с нами»

— Мы создали достаточно моментов. Парни показывали командный хоккей. Концовка опять… Статистика у некоторых в башке крутится как игральный автомат. Те, кто выбирает команду, тот идет с нами.
— Вы поменяли звенья, тот же Спронг оказался в тройке с Соркиным. Он уже со всеми в клубе успел поиграть. Какое сочетание вам понравилось больше?
— Тут надо еще с Тахиром (Мингачевым) попробовать и с Ванькой Янченко — тогда я уже буду готов ответить на ваш вопрос.
— А с кем лучше?
— Думаю, что с Тахиром и Ванькой будет лучше всех, — сказал Никитин.