Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
7
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
3
:
Оттава
4
П1
X
П2

Никитин после 4:2 с «Ладой»: «Статистика у некоторых в башке крутится как игральный автомат. Кто выбирает команду, тот идет с нами»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча с «Ладой» (4:2).

Источник: Спортс"

— Мы создали достаточно моментов. Парни показывали командный хоккей. Концовка опять… Статистика у некоторых в башке крутится как игральный автомат. Те, кто выбирает команду, тот идет с нами.

— Вы поменяли звенья, тот же Спронг оказался в тройке с Соркиным. Он уже со всеми в клубе успел поиграть. Какое сочетание вам понравилось больше?

— Тут надо еще с Тахиром (Мингачевым) попробовать и с Ванькой Янченко — тогда я уже буду готов ответить на ваш вопрос.

— А с кем лучше?

— Думаю, что с Тахиром и Ванькой будет лучше всех, — сказал Никитин.