Десятков о 2:4: «В 3-м периоде ЦСКА уже пытался играть по счету, думая о победе. Это сыграло “Ладе” на руку, но мы не сумели дожать»

Сегодня соперник в первых двух периодах мало что нам позволял. В том числе в большинстве у нас мало что получалось. А в третьем периоде сыграла совокупность факторов — и ЦСКА уже пытался играть по счету, думая о победе. Это нам сыграло на руку, но мы не сумели дожать.