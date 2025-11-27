Ричмонд
Десятков о 2:4: «В 3-м периоде ЦСКА уже пытался играть по счету, думая о победе. Это сыграло “Ладе” на руку, но мы не сумели дожать»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков поделился мыслями после матча с ЦСКА (2:4).

Источник: Спортс"

— Проиграли первый период, начало матча. Причем, грубо говоря, у нас вывалилось одно звено.

— Как удалось включиться в игру при счете 0:3?

— К сожалению, наша команда подвержена эмоциям, чего не должно быть. И эти заброшенные шайбы придают импульс. Начинаются и правильные действия, и работа больше идет по взятию ворот.

Сегодня соперник в первых двух периодах мало что нам позволял. В том числе в большинстве у нас мало что получалось. А в третьем периоде сыграла совокупность факторов — и ЦСКА уже пытался играть по счету, думая о победе. Это нам сыграло на руку, но мы не сумели дожать.

— Прошлый матч осенью вы проиграли ЦСКА в Москве со счетом 2:7. Что удалось улучшить?

— Если из той игры забрать начало матча, а из этой — концовку, то в целом получилось бы интересно, — сказал Десятков.