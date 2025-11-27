Ричмонд
Заварухин об 1:3 от «Спартака»: «Основное — не хватило голов, не смогли воспользоваться моментами. Не скажу, что были медленнее соперника»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении в матче против «Спартака» (1:3).

Источник: Спортс"

— Хорошее начало с нашей стороны, контролировали шайбу, владели инициативой, забили гол, но в концовке периода контратаку пропустили, нельзя было так играть в концовке, надо было сыграть строже. Основной момент — игра в неравных составах, которая повлияла на исход матча.

— Недельная пауза как на вас сказалась?

— Мы неплохо начали матч. Пустые ворота были, в перекладину попадали, по броскам было [преимущество]. Основное — не хватило голов, не смогли воспользоваться моментами. Не скажу, что были медленнее соперника.

— Какой позитив можете отметить по сегодняшнему матчу?

— Много моментов создали в атаке, много времени провели [в атаке]. Негатив — то, что не забили. Не понравилось, что шайба в большинстве медленно ходила, соперник успевал подстраиваться, перекрывал линии броска.

— Как оцените возвращение Никиты Трямкина в состав?

— Дал драйва, силовые приемы неплохие. Он долго не играл, надеюсь, через игры придет в норму, — сказал Заварухин.