Разин об 1:3 от «Авангарда»: «Серебряков феноменальный матч выдал. Мы ему 60 бросков только в створ бросили, он еле дышал в конце. У нас был плохой настрой, рад, что могу завтра сказать про это в&n

Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
7
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2

Разин об 1:3 от «Авангарда»:

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о игре команды в матче с «Авангардом» (1:3).

Источник: Спортс"

— В первых двух периодах вы отдали пятак. А сами на чужой пятак до третьего периода почти не ходили. Почему не выпустили Коробкина? Он спец по пятакам.

— Я согласен, что мы пятак уступили. Но это нормально. У «Авангарда» такая тактика — они набрасывают и топчут там. У них большие защитники, которые не пускают на свой пятак. Но у нас была куча моментов. Пусть не с добиваний, не мусорные голы, но очень много моментов, когда просто бери и забивай.

То, что Коробкин приехали бы и всех растолкал на пятаке — это не факт. О чем мы тут спорим? То, что «Нефтехимик» забил им победный гол с пятака? Вот после победного гола Андрея Маркова — это второй в истории гол в нашем хоккее, когда забрасываются такие шайбы на последних секундах.

Сегодня их вратарь Серебряков выдал феноменальный матч. Мы ему 60 бросков только в створ бросили. В конце он уже еле дышал. Но такие игры берутся за счет настроя. У нас сегодня был плохой настрой. И я рад, что могу завтра про это сказать в грубой форме своей команде.

— Почему в третьем периоде Владимир Ткачев вышел на вбрасывание, причем против Майкла Маклауда?

— Ткачев — художник, который видит ситуацию вот так. Вы заметили это впервые, но он нередко встает на вбрасывания. Ну, а что Маклауд? У нас Петунин в конце первого периода выиграл у него два вбрасывания. Маклауд — тоже человек.

— Силантьев вернулся после болезни, пока тяжело вкатывается. Он сегодня едва не забил. Как ему вернуть былую уверенность?

— Да у него с этим нормально. Когда он два года назад пришел из ВХЛ и приобрел уверенность в плей-офф, где феерил. Теперь — да, случилась такая болезнь, он четыре дня не тренировался. Не вошел в ритм игры. Но из-за отсутствия Козлова у нас пока вторая тройка нападения — это полный барламбос. Хочется собрать звено солиднее, — сказал Разин.