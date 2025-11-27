Никитин об игроках ЦСКА: «С некоторыми пока говорим на уровне 10-летнего ребенка: “Это ай-ай-ай, это нельзя, могут в угол поставить”

— Не могу представить в вашей команде игрока, который повторял бы одну и ту же ошибку три матча подряд. Но Коваленко делает глупейшие удаления матч за матчем — и вы никак не реагируете. Это странно.
— Да, потому что мы находимся на стадии, когда приходится убеждаться: понимает ли игрок, что от него требуется. Это как с ребенком: в 10 лет ты разговариваешь с ним одним языком, в 15 — другим, в 20 — уже как со взрослым мужчиной.
А с некоторыми ребятами мы пока на уровне 10-летнего. «Это ай-ай-ай, это нельзя, могут в угол поставить».
— То есть в ЦСКА вам приходится разговаривать с хоккеистами как с десятилетками?
— Это на майке — ЦСКА. А надо, чтобы и в голове, и в сердце было ЦСКА. А это — целый процесс, путь, — сказал Никитин.
ЦСКА набрал 31 очко в 31 матче и занимает 9-е место в Западной конференции.