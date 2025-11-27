Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
7
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2

Никитин об игроках ЦСКА: «С некоторыми пока говорим на уровне 10-летнего ребенка: “Это ай-ай-ай, это нельзя, могут в угол поставить”

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об отношениях с хоккеистами команды.

Источник: Спортс"

— Не могу представить в вашей команде игрока, который повторял бы одну и ту же ошибку три матча подряд. Но Коваленко делает глупейшие удаления матч за матчем — и вы никак не реагируете. Это странно.

— Да, потому что мы находимся на стадии, когда приходится убеждаться: понимает ли игрок, что от него требуется. Это как с ребенком: в 10 лет ты разговариваешь с ним одним языком, в 15 — другим, в 20 — уже как со взрослым мужчиной.

А с некоторыми ребятами мы пока на уровне 10-летнего. «Это ай-ай-ай, это нельзя, могут в угол поставить».

— То есть в ЦСКА вам приходится разговаривать с хоккеистами как с десятилетками?

— Это на майке — ЦСКА. А надо, чтобы и в голове, и в сердце было ЦСКА. А это — целый процесс, путь, — сказал Никитин.

ЦСКА набрал 31 очко в 31 матче и занимает 9-е место в Западной конференции.