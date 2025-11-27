Никитин об игроках ЦСКА: «С некоторыми пока говорим на уровне 10-летнего ребенка: “Это ай-ай-ай, это нельзя, могут в угол поставить”

— Да, потому что мы находимся на стадии, когда приходится убеждаться: понимает ли игрок, что от него требуется. Это как с ребенком: в 10 лет ты разговариваешь с ним одним языком, в 15 — другим, в 20 — уже как со взрослым мужчиной.