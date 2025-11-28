Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
7
:
Барыс
4
П1
X
П2

Никитин о ЦСКА: «Некоторые игроки не понимают, насколько все плохо, думают, это часть сказки, которая вот-вот начнется. Фанфары, которые прозвучали до старта чемпионата, сбили ориентиры»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о результатах команды в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс"

ЦСКА набрал 31 очко в 31 матче и занимает 9-е место в Западной конференции.

— Ваш ассистент Дмитрий Юшкевич говорил, что к Новому году все наладится. Но говорил он это в сентябре, когда все выглядело не так плохо. Сейчас сроки переносятся?

— Мы в штабе не принимаем, что у нас все плохо. Проблема в другом: некоторые игроки, похоже, сами не понимают, насколько все плохо. Они думают, что это просто часть какой-то сказки, которая вот-вот начнется.

Если вспомнить наш первый домашний матч, я на пресс-конференции сказал: только сильная команда может правильно оценить, что с ней происходит. Фанфары, которые прозвучали еще до старта чемпионата, сбили ориентиры.

Когда мы наконец поймем, что у нас все действительно плохо, примем это — тогда оттолкнемся от той ситуации, что сейчас происходит, и она пойдет на пользу.

— Мы поговорили, но я не почувствовал оптимизма и уверенности в том, что все наладится. Как будто у вас нет желания «поставить кого-то в угол» и вернуть все на место.

— Время «ставить в угол» закончилось. Точку невозврата мы прошли в игре со СКА. Это была первая игра чемпионата, где ребята не сражались. Сейчас они увидят правила, которые объясняли и разжевывали — и которые все будут выполнять, — сказал Никитин.

Никитин об игроках ЦСКА: «С некоторыми пока говорим на уровне 10-летнего ребенка: “Это ай-ай-ай, это нельзя, могут в угол поставить”.