Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» после четверти сезона по версии сайта НХЛ. Бедард — 2-й, Селебрини — 3-й, Макдэвид — 4-й, Малкин делит 10-е место

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон — главный претендент на приз самому ценному игроку для своей команды в регулярке НХЛ по версии сайта лиги.

В голосовании для определения фаворитов на «Харт Трофи» по итогам четверти сезона приняли участие 16 экспертов. Каждый из них называл пятерку претендентов, баллы считались по схеме 5−4−3−2−1.

Маккиннон, ранее выигрывавший приз в сезоне-2023/24, получил 14 первых мест из 16 первых мест, набрав 70 баллов.

В 23 играх в текущем сезоне он набрал 39 (18+21) очков при полезности «+26» и среднем времени на льду 21:35.

В топ-3 также вошли форварды Коннор Бедард («Чикаго», 40 баллов) и Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 34).

Четвертое место занял капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (28), пятое — форвард «Бостона» Давид Пастрняк (26, 2 первых места), шестое — форвард «Анахайма» Лео Карлссон (18).

Менее 10 баллов набрали форвард Микко Рантанен («Даллас», 5), защитник Кэйл Макар («Колорадо», 4), форвард Джек Айкел («Вегас», 4), форвард Евгений Малкин («Питтсбург», 3), форвард Бо Хорват («Айлендерс», 5), форвард Сидни Кросби («Питтсбург», 1), форвард Ник Сузуки («Монреаль», 1), форвард Коул Кофилд («Монреаль», 1). вратарь Скотт Уэджвуд («Колорадо», 1) и форвард Марк Шайфли («Виннипег», 1).

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше