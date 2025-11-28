Никитин о проблемах ЦСКА: «Ребята делают не то, что понимают сами, а только то, что им говорит тренер. А это очень тяжело. Моя задача проста: объяснить, убедить и заставить»

Поэтому ребята делают не то, что понимают сами, а только то, что им говорит тренер. А это очень тяжело — делать на протяжении игры или в серии матчей через день то, что тебе говорят, если ты не понимаешь этого и, самое главное, не принимаешь. Моя задача проста: объяснить, убедить и заставить. Ничего нового, — сказал главный тренер ЦСКА.