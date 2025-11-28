Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.50
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.50
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Никитин о проблемах ЦСКА: «Ребята делают не то, что понимают сами, а только то, что им говорит тренер. А это очень тяжело. Моя задача проста: объяснить, убедить и заставить»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о результатах команды в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

ЦСКА набрал 31 очко в 31 матче и занимает 9-е место в Западной конференции.

— Есть ощущение, что у вас самого многое перестало получаться. Игроки не делают то, что вы им советуете. Если бы это длилось один-два матча — одно дело, но уже ноябрь… Как решить проблему? Откуда это вообще взялось? У вас такого раньше не было.

— Почему же? В Ярославле было примерно то же самое в первый год. Один в один. Там все проходило несколько мягче, но история очень похожая. Просто в Ярославле была одна ситуация, в ЦСКА — другая. И, возвращаясь к вашему вопросу, мне нужно найти способ активировать ребят.

— Вы в Ярославле два года подряд говорили, что главная проблема — менталитет игроков. Что они должны поверить в то, что могут и обязаны побеждать. На третий-четвертый год у вас получилось. Но здесь, по-моему, дело не в менталитете, а в каком-то беспорядке.

— А беспорядок — это следствие менталитета. Когда беспорядок происходит в голове, это отражается на игре. Команда — это не просто 20 человек, которые сидят в одной раздевалке. Это люди, которые могут поругаться между собой, простить друг друга, которые готовы исправить ошибку партнера самозабвенно и без назидания тренера. У нас пока этого нет.

Поэтому ребята делают не то, что понимают сами, а только то, что им говорит тренер. А это очень тяжело — делать на протяжении игры или в серии матчей через день то, что тебе говорят, если ты не понимаешь этого и, самое главное, не принимаешь. Моя задача проста: объяснить, убедить и заставить. Ничего нового, — сказал главный тренер ЦСКА.