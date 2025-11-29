Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Айлендерс
0
:
Филадельфия
2
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.74
П2
1.61
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
0
:
Лос-Анджелес
1
Все коэффициенты
П1
4.81
X
5.00
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
0
:
Нью-Джерси
1
Все коэффициенты
П1
4.44
X
4.90
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Монреаль
1
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
1
:
Ванкувер
1
Все коэффициенты
П1
2.50
X
6.14
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис
0
:
Оттава
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.85
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
1-й период
Флорида
2
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.15
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
7.17
X
4.81
П2
1.47
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.50
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
7
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Сочи
1
П1
X
П2

Гавриков забил 4-й гол в сезоне. У защитника «Рейнджерс» 11 очков в 26 играх

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забил гол в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (6:2).

Источник: Спортс"

В этом матче он также нанес 2 броска в створ, совершил 1 силовой прием и заблокировал 3 броска.

Он провел на льду 23:24. Статистика потерь и перехватов — 3:1.

Всего на счету Гаврикова теперь 11 (4+7) баллов в 26 играх сезона.