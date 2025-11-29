Гавриков забил 4-й гол в сезоне. У защитника «Рейнджерс» 11 очков в 26 играх

В этом матче он также нанес 2 броска в створ, совершил 1 силовой прием и заблокировал 3 броска.
Он провел на льду 23:24. Статистика потерь и перехватов — 3:1.
Всего на счету Гаврикова теперь 11 (4+7) баллов в 26 играх сезона.
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забил гол в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (6:2).
В этом матче он также нанес 2 броска в створ, совершил 1 силовой прием и заблокировал 3 броска.
Он провел на льду 23:24. Статистика потерь и перехватов — 3:1.
Всего на счету Гаврикова теперь 11 (4+7) баллов в 26 играх сезона.