Хартли о 0:2 от «Северстали»: «Бывают периоды, когда шайба с трудом заходит в чужие ворота, мы все через это проходим. Нужно продолжать работать»

— Поздравляю «Северсталь» с победой. Мы хорошо начали первый период, но неудачный отскок, шайба в воротах, и нам пришлось отыгрываться.
Во втором соперник забросил еще одну шайбу, но ребята сражались до конца. Бывают такие периоды, когда шайба с трудом заходит в чужие ворота, мы все через это проходим.
— Два матча без голов. Как это можно исправить?
— Продолжать работать. Такое бывает. Знаем, что умеем забивать, делали это и будем продолжать. Главное, чтобы была вера, что мы на правильном пути, и тогда шайбы будут заходить в ворота, — сказал Хартли.
«Северсталь» выиграла 6 из 7 последних матчей и идет 1-й на Западе, Самойлов сделал шатаут, отразив 32 броска «Локомотива». У команды Хартли 4 поражения в 5 играх.
?Жара у «Северстали» и «Локо» — игроки подрались после сирены.