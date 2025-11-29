Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Айлендерс
0
:
Филадельфия
2
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.86
П2
1.54
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
0
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
4.21
X
5.00
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
0
:
Нью-Джерси
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
5.10
П2
1.74
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Монреаль
1
Все коэффициенты
П1
3.07
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
1
:
Ванкувер
1
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис
0
:
Оттава
0
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.05
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
1-й период
Флорида
2
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.20
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
6.14
X
4.81
П2
1.48
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.50
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
7
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Сочи
1
П1
X
П2

Хартли о 0:2 от «Северстали»: «Бывают периоды, когда шайба с трудом заходит в чужие ворота, мы все через это проходим. Нужно продолжать работать»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после поражения от «Северстали» (0:2).

Источник: Спортс"

— Поздравляю «Северсталь» с победой. Мы хорошо начали первый период, но неудачный отскок, шайба в воротах, и нам пришлось отыгрываться.

Во втором соперник забросил еще одну шайбу, но ребята сражались до конца. Бывают такие периоды, когда шайба с трудом заходит в чужие ворота, мы все через это проходим.

— Два матча без голов. Как это можно исправить?

— Продолжать работать. Такое бывает. Знаем, что умеем забивать, делали это и будем продолжать. Главное, чтобы была вера, что мы на правильном пути, и тогда шайбы будут заходить в ворота, — сказал Хартли.

«Северсталь» выиграла 6 из 7 последних матчей и идет 1-й на Западе, Самойлов сделал шатаут, отразив 32 броска «Локомотива». У команды Хартли 4 поражения в 5 играх.

?Жара у «Северстали» и «Локо» — игроки подрались после сирены.