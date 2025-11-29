Ричмонд
Гришин о 7:5 с «Шанхаем»: «Играли в догонялки. Думаю, оба штаба постоянно были в напряжении. Нам повезло чуть больше»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Шанхаем» (7:5).

Источник: Спортс"

— Был хоккей, который понравился болельщикам. Играли в догонялки — одни ведут, вторые догоняют. Думаю, оба тренерских штаба постоянно были в напряжении. Нам повезло чуть больше, реализовали больше моментов и в итоге победили.

— 10 пропущенных шайб за два матча — это многовато. Что с этим делать?

— В последних двух играх нам противостояли классные команды с хорошим подбором исполнителей. Исполнительское мастерство где‑то превзошло оборону.

Посмотрите на НХЛ, там много крупных счетов, атака преобладает над обороной. Как ни обороняйся, мастеровитые игроки найдут способ забить, — сказал Гришин.