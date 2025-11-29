Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон
0
:
Торонто
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.12
П2
1.42
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина
1
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.60
П2
6.91
Хоккей. НХЛ
3-й период
Айлендерс
3
:
Филадельфия
3
Все коэффициенты
П1
3.48
X
2.00
П2
4.31
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
4
Все коэффициенты
П1
51.00
X
11.00
П2
1.09
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало
0
:
Нью-Джерси
4
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.00
П2
1.62
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
0
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
64.00
X
16.00
П2
1.04
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.70
П2
7.93
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
3
:
Оттава
2
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.75
П2
11.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
2
:
Калгари
4
Все коэффициенты
П1
23.00
X
7.00
П2
1.21
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота
2
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
27.00
X
4.50
П2
21.00
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.58
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
7
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Сочи
1
П1
X
П2

Козырев о 2:0: «Командная победа. В концовке играли на результат, здорово проявили себя в меньшинстве»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался после матча против «Локомотива» (2:0).

Источник: Спортс"

— Хорошая, командная победа. В концовке мы играли на результат и здорово себя проявили в меньшинстве.

Мы хорошо знаем «Локомотив». У нас с ними шесть матчей в сезоне, на предсезонке были встречи. Мы знаем, как они играют, а они знают, как играем мы. Сегодня мы были сильнее.

— В конце матча два удаления за нарушение численного состава. Как это происходит?

— Заплатите (штраф) 300 тысяч и поймете, как это происходит, — сказал Козырев.

«Северсталь» выиграла 6 из 7 последних матчей и идет 1-й на Западе, Самойлов сделал шатаут, отразив 32 броска «Локомотива». У команды Хартли 4 поражения в 5 играх.

?Жара у «Северстали» и «Локо» — игроки подрались после сирены.