Капризов сделал дубль в матче с «Колорадо», став 1-й звездой. У него 16+14 в 25 играх

Россиянин продлил голевую серию до 4 игр (5 шайб на отрезке), набрав 30-е (16+14) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 25 матчей.
В игре с «Эвеланш» за 25:25 — лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (1:01 — в большинстве) — у Капризова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 1», а также нереализованный послематчевый буллит.
