Овечкин против «Торонто»: передача, 6 бросков за 21:09. У него 11+12 в 25 играх

40-летний россиянин продлил результативную серию (1+2) до 3 игр, набрав 23-е (11+12) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 25 матчей.
Сегодня за 21:09 — лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (3:45 — в большинстве) — у Овечкина 6 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «0».
