Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.90
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.06
П2
6.31
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
7
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Сочи
1
П1
X
П2

Исаков об 1:2 с Минском: «Торпедо» не удалось реализовать моменты. Против нас играл очень сильный вратарь"

Тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил поражение от минского «Динамо» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

«Матч был интересным по сюжету. Для нас важно было сыграть качественно по‑другому по сравнению с матчем в Минске, по содержанию получилось, но не удалось реализовать моменты. Это ни в коем случае не умаляет заслуги “Динамо”, Минск играл как всегда здорово, агрессивно. Но мы здесь больше говорим о нашей игре, поэтому имеем поражение.

Реализация моментов матч на матч не приходится. Иногда происходит голевая феерия, иногда засуха — эти стадии проходят все команды. На данный момент у нас так. Не забывайте еще, что против нас в воротах играл очень сильный вратарь [Фукале] — это нельзя сбрасывать со счетов", — сказал Исаков.