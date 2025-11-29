Исаков об 1:2 с Минском: «Торпедо» не удалось реализовать моменты. Против нас играл очень сильный вратарь"

«Матч был интересным по сюжету. Для нас важно было сыграть качественно по‑другому по сравнению с матчем в Минске, по содержанию получилось, но не удалось реализовать моменты. Это ни в коем случае не умаляет заслуги “Динамо”, Минск играл как всегда здорово, агрессивно. Но мы здесь больше говорим о нашей игре, поэтому имеем поражение.