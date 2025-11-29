Кросби дважды забил «Коламбусу» и делит 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с Андрейчуком. У обоих по 640 шайб

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 25 (15+10) очков в 23 играх.
За карьеру в рамках регулярок — 1712 (640+1072) баллов в 1375 играх.
По числу заброшенных шайб Кросби сравнялся с Дэйвом Андрейчуком (640 в 1639 играх) и делит с ним 15-е место в истории лиги.
На 14-м месте идет Брендан Шенахан (656 в 1524), рекордом владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 908 в 1516).
Добавим, что матч с 2+ шайбами стал для Кросби 109-м за карьеру в рамках регулярок. По этому показателю он делит 20-е место в истории лиги с Джеромом Игинлой. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (189), Овечкин — второй (180).
