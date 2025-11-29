Ричмонд
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.90
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.06
П2
6.31
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
7
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Сочи
1
П1
X
П2

Кросби дважды забил «Коламбусу» и делит 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с Андрейчуком. У обоих по 640 шайб

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 25 (15+10) очков в 23 играх.

За карьеру в рамках регулярок — 1712 (640+1072) баллов в 1375 играх.

По числу заброшенных шайб Кросби сравнялся с Дэйвом Андрейчуком (640 в 1639 играх) и делит с ним 15-е место в истории лиги.

На 14-м месте идет Брендан Шенахан (656 в 1524), рекордом владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 908 в 1516).

Добавим, что матч с 2+ шайбами стал для Кросби 109-м за карьеру в рамках регулярок. По этому показателю он делит 20-е место в истории лиги с Джеромом Игинлой. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (189), Овечкин — второй (180).

