Мэттьюс увернулся от хита Овечкина и сделал голевой пас Найзу в матче с «Вашингтоном» — 1-е очко после травмы. Александр упал на лед в этом эпизоде

28-летний американец набрал первое очко после травмы, из-за которой пропустил 5 игр. В текущем сезоне у него 15 (9+6) очков в 19 играх.
В начале второго периода Мэттьюс увернулся от силового приема капитана «столичных» Александра Овечкина и сделал голевой пас Мэттью Найзу.
40-летний россиянин упал на лед в этом эпизоде.
Овечкин против «Торонто»: передача, 6 бросков за 21:09. У него 11+12 в 25 играх.
