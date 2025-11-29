Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Автомобилист
П1
4.60
X
4.90
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
П1
1.50
X
5.06
П2
6.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
7
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

Гребенкин без очков в 5-м матче подряд: 2 хита и «минус 2» за 9:45 против «Айлендерс». У него 1+2 в 14 играх в сезоне

Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3 Б).

В текущем сезоне у 22-летнего россиянина 3 (1+2) балла в 14 играх при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 9:41.

Сегодня Гребенкин (9:45, «минус 2») применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.