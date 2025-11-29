Аскаров отразил 32 из 34 бросков «Ванкувера» и стал 1-й звездой матча. Победа — 8-я в последних 10 играх (94,3% сэйвов на отрезке)

23-летний россиянин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам. Победа стала для него 8-й в последних 10 играх (18 пропущенных шайб, 94,3% сэйвов на отрезке).
В целом в сезоне у Аскарова 9 побед в 16 играх (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,96).
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:2).
23-летний россиянин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам. Победа стала для него 8-й в последних 10 играх (18 пропущенных шайб, 94,3% сэйвов на отрезке).
В целом в сезоне у Аскарова 9 побед в 16 играх (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,96).